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О чем фильм «Воздух»? Кого сыграл Сергей Безруков

В России состоялась премьера киноленты «Воздух». О чем этот фильм, кто исполнил в нем главные роли и кого сыграл народный артист России Сергей Безруков?

О чем фильм «Воздух»? Кого сыграл Сергей Безруков
© News.ru

О чем фильм «Воздух»

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Двухчасовая кинолента расскажет о событиях 1942 года на Ленинградском фронте. На передовую в смешанный авиаполк командира Алексея Астафьева и его опытной помощницы Риты прибывает пополнение из нескольких молодых девушек: Жени, Маши, Кати, Марины и Марики.

Новобранцам предстоит овладеть искусством воздушного боя, однако ускоренное обучение оказывается под угрозой: в небе над Дорогой жизни удерживают преимущество немецкие летчики. И Рита, и Асафьев понимают, что многим из прибывших на базу девушек нескоро доведется «рожать и косы заплетать». В решающий момент Катя, Маша и Женя осознают, что научиться летать можно только в тот момент, когда подобьешь первый вражеский борт.

Какие актеры сыграли в фильме «Воздух»

Режиссером киноленты выступил Алексей Герман — младший. В недавнем интервью NEWS.ru он отметил, что старался «внимательнее относиться к лицам и к сценам боев, чтобы не было ощущения фальшивой „сделанности“».

«Это самая технологически, физически и эмоционально затратная картина в моей жизни. На нее свалилось огромное количество неприятностей: штормов, аварийных посадок самолетов, проблем с ковидом и множество других сложностей. Много вложено стараний и нежности. Мы ее приурочили к снятию блокады Ленинграда», — сказал Герман-младший.

Образ командира Алексея Астафьева примерил на себя Сергей Безруков. В интервью ТАСС он отмечал, что во время съемок для него была важна подлинность ощущений.

«Во время съемок происходило полное ощущение присутствия: тебя действительно вращают в самолете, реально происходит „бочка“, ты реально чувствуешь перегрузки и турбулентность при вращении — это можно назвать своеобразной актерской центрифугой. Для меня как для актера подлинность ощущения в кадре, равно как и на сцене, невероятно важна», — говорил Безруков о съемках в «Воздухе».

Женщин-новобранцев сыграли звезда фильмов «Холоп-2» и «Лед» Аглая Тарасова, Анастасия Талызина, Кристина Лапшина, Кристина Исайкина-Бергер и Юлия Шишова. СМИ сообщали, что во время съемок исполнительницу одной из главных ролей Талызину едва не переехал танк, однако сама девушка опровергла эту информацию.

«Мы снимались в окопах, в какой-то момент меня переклинило, и я побежала прямо на танк. Слава богу, что каскадеры вовремя сориентировались и остановили танк. В общем, все остались живы», — сказала Талызина в разговоре с MK.RU.

В съемках также были задействованы Елена Лядова, Антон Шагин, Петр Логачев, Филипп Дьячков и другие.

Какие еще есть фильмы о девушках на войне

В 2014 году на экраны вышла драма «Батальонъ», в которой сыграли Мария Аронова, Мария Кожевникова, Ирина Рахманова, Марат Башаров, Янина Малинчик, Евгений Дятлов и другие. Кинолента была посвящена женским батальонам смерти, которые были созданы во время Первой мировой войны.

Режиссер фильма «Воздух» высказался о поведении Безрукова на съемках

В 2015 году увидел свет фильм «А зори здесь тихие...». Главные роли сыграли Петр Федоров, Анастасия Микульчина, Женя Малахова, Агния Кузнецова, Софья Лебедева, Кристина Асмус, Екатерина Вилкова, Дарья Мороз и другие. Сюжет фильма повторяет события одноименного романа писателя-фронтовика Бориса Васильева о старшине Васкове и пяти девушках-зенитчицах, которым предстоит отстоять Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал.

Ранее «Рамблер» писал о том, как Асмус зацепила Петрова за живое.

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Анастасия Микульчина
Борис Васильев
Софья Лебедева
Аглая Тарасова
Алексей Астафьев
Агния Кузнецова
Евгений Дятлов
Марат Башаров
Елена Лядова
Кристина Асмус
Алексей Герман
Мария Аронова
Мария Кожевникова
Дарья Мороз
Екатерина Вилкова
Антон Шагин
Петр Федоров