О чем фильм «Воздух»? Кого сыграл Сергей Безруков

В России состоялась премьера киноленты «Воздух». О чем этот фильм, кто исполнил в нем главные роли и кого сыграл народный артист России Сергей Безруков?

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О чем фильм «Воздух»

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Двухчасовая кинолента расскажет о событиях 1942 года на Ленинградском фронте. На передовую в смешанный авиаполк командира Алексея Астафьева и его опытной помощницы Риты прибывает пополнение из нескольких молодых девушек: Жени, Маши, Кати, Марины и Марики.

Новобранцам предстоит овладеть искусством воздушного боя, однако ускоренное обучение оказывается под угрозой: в небе над Дорогой жизни удерживают преимущество немецкие летчики. И Рита, и Асафьев понимают, что многим из прибывших на базу девушек нескоро доведется «рожать и косы заплетать». В решающий момент Катя, Маша и Женя осознают, что научиться летать можно только в тот момент, когда подобьешь первый вражеский борт.

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Режиссером киноленты выступил Алексей Герман — младший. В недавнем интервью NEWS.ru он отметил, что старался «внимательнее относиться к лицам и к сценам боев, чтобы не было ощущения фальшивой „сделанности“».

«Это самая технологически, физически и эмоционально затратная картина в моей жизни. На нее свалилось огромное количество неприятностей: штормов, аварийных посадок самолетов, проблем с ковидом и множество других сложностей. Много вложено стараний и нежности. Мы ее приурочили к снятию блокады Ленинграда», — сказал Герман-младший.

Образ командира Алексея Астафьева примерил на себя Сергей Безруков. В интервью ТАСС он отмечал, что во время съемок для него была важна подлинность ощущений.

«Во время съемок происходило полное ощущение присутствия: тебя действительно вращают в самолете, реально происходит „бочка“, ты реально чувствуешь перегрузки и турбулентность при вращении — это можно назвать своеобразной актерской центрифугой. Для меня как для актера подлинность ощущения в кадре, равно как и на сцене, невероятно важна», — говорил Безруков о съемках в «Воздухе».

Женщин-новобранцев сыграли звезда фильмов «Холоп-2» и «Лед» Аглая Тарасова, Анастасия Талызина, Кристина Лапшина, Кристина Исайкина-Бергер и Юлия Шишова. СМИ сообщали, что во время съемок исполнительницу одной из главных ролей Талызину едва не переехал танк, однако сама девушка опровергла эту информацию.

«Мы снимались в окопах, в какой-то момент меня переклинило, и я побежала прямо на танк. Слава богу, что каскадеры вовремя сориентировались и остановили танк. В общем, все остались живы», — сказала Талызина в разговоре с MK.RU.

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