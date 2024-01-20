Снятый в Курске фильм «Огород» покажут в программе «Закрытый показ»

Одну из главных ролей в фильме «Огород» сыграл артист Курской филармонии Юрий Кутафин.

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В картине также снялись артисты Курской филармонии, а также жители Тимского, Большесолдатского и Касторенского районов. Напомним, съемки фильма проходили в 2021 году в Курской, Брянской, Смоленской областях и в Геленджике.

Зрители увидят «Огород» в программе «Закрытый показ» на Первом канале. Она начнется в 23:05. После просмотра гости студии обсудят картину.