$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

Кристофер Нолан удостоится почётной премии «Сезар» за выдающийся вклад в кинематограф

Англо-американский режиссёр Кристофер Нолан, постановщик «Оппенгеймера», «Начало», трилогии «Тёмный рыцарь» и других знаменитых фильмов, получит почётную премию «Сезар». Это наивысшая французская награда за достижения в кинематографе.

Кристофер Нолан удостоится премии «Сезар» за выдающийся вклад в кинематограф
© Championat.com

Как отметили во Французской киноакадемии, в своих фильмах знаменитый режиссёр «переопределяет границы кинематографического совершенства» и «выходит за рамки кино».

«Кристофер Нолан – мастер-режиссёр, способный переопределить границы кинематографического совершенства и перенести нас за пределы пространства и времени. Он выходит за рамки кино, чтобы сделать его незабываемым».

В Сети появился первый кадр из байопика о Майкле Джексоне — поклонники короля поп-музыки в шоке

Почётную награду Кристофер Нолан получит 23 февраля на 49-й церемонии вручения премии «Сезар». Вместе с ним премии удостоится французская актриса и сценаристка Аньес Жауи («Посмотри на меня»). Это будет уже вторая значимая награда для постановщика за последнее время — ранее он получил «Золотой глобус» за лучшую режиссуру и лучший фильм («Оппенгеймер»).

Ранее «Рамблер» писал о том, как снимали фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён».

Фильмы и сериалы
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
Начало
Тёмный рыцарь
Аньес Жауи
Кристофер Нолан
Майкл Джексон
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости