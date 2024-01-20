Кристофер Нолан удостоится премии «Сезар» за выдающийся вклад в кинематограф

Англо-американский режиссёр Кристофер Нолан , постановщик «Оппенгеймера», «Начало» , трилогии «Тёмный рыцарь» и других знаменитых фильмов, получит почётную премию «Сезар». Это наивысшая французская награда за достижения в кинематографе.

Как отметили во Французской киноакадемии, в своих фильмах знаменитый режиссёр «переопределяет границы кинематографического совершенства» и «выходит за рамки кино».

«Кристофер Нолан – мастер-режиссёр, способный переопределить границы кинематографического совершенства и перенести нас за пределы пространства и времени. Он выходит за рамки кино, чтобы сделать его незабываемым».

Почётную награду Кристофер Нолан получит 23 февраля на 49-й церемонии вручения премии «Сезар». Вместе с ним премии удостоится французская актриса и сценаристка Аньес Жауи («Посмотри на меня»). Это будет уже вторая значимая награда для постановщика за последнее время — ранее он получил «Золотой глобус» за лучшую режиссуру и лучший фильм («Оппенгеймер»).