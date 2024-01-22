Вышел трейлер третьего сезона сериала “Сергий против нечисти”
Роль главного злодея на этот раз досталась Елене Подкаминской, сообщает “Кино-театр.ру”.
По сюжету, в столице начинают исчезать медийные персоны и обычные люди. Однако всему виной нечистая сила. Раскрыть дело могут только два человека – охотник за нечистью Сергий и капитан полиции по имени Катя. Герои с завидной регулярностью сталкиваются с нечистой силой и фольклорными чудовищами. Между Сергием и Катей появляются чувства, которые мешают их работе и помогают темным силам одерживать верх в борьбе.
В сериале также приняли участие Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Ян Цапник и другие. Первая серия третьего сезона будет эксклюзивно доступна 1 февраля на KION.
Ранее мы рассказывали о сериале "Банда ЗИГ ЗАГ".
Рамблер: главные новости