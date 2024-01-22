Вышел трейлер третьего сезона сериала “Сергий против нечисти”

По сюжету, в столице начинают исчезать медийные персоны и обычные люди. Однако всему виной нечистая сила. Раскрыть дело могут только два человека – охотник за нечистью Сергий и капитан полиции по имени Катя. Герои с завидной регулярностью сталкиваются с нечистой силой и фольклорными чудовищами. Между Сергием и Катей появляются чувства, которые мешают их работе и помогают темным силам одерживать верх в борьбе.