Москва дождалась фильм Копполы «Присцилла: Элвис и я»

Публика прониклась сочувствием к Присцилле, получившей в мужья Элвиса-абьюзера, звезды мерились беретами и телохранителями, а к журналистам незаметно подкралась «Маргарита».

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Ближайший уикенд будет ознаменован двумя громкими кинопремьерами. Россияне увидят фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», а также картину Софии Копполы «Присцилла: Элвис и я», на закрытом показе которой побывал морозным январским вечером специальный корреспондент НСН.

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От Венеции до Тройника

Большинство главных кинопремьер страны проходят в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате, однако картину об Элвисе и его жене решили презентовать 22 января чуть ближе к метро«Арбатская», в более изысканном и пафосном кинотеатре «Художественный».

Режиссером фильма с оригинальным названием «Priscilla» выступила София Коппола, дочь легендарного создателя «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. При этом ее восьмая полнометражная картина приехала в морозную Москву на волне фестивальных успехов. Кейли Спейни, сыгравшая Присциллу Пресли, получила главный приз за женскую роль на Венецианском кинофестивале, а сам фильм был в числе претендентов на «Золотого льва».

Элвис (которого сыграл Джейкоб Элорди) был показан в фильме с весьма необычной стороны, что не понравилось его дочери, Лизе Мария Пресли, скончавшейся в январе 2023 года. За четыре месяца до смерти она написала письмо Софии Копполе, посетовав, что ее отец выставлен в фильме, как «хищник и манипулятор». Однако в «Художественном» в понедельник царили жизнь и веселье, приправленные гирляндами бокалов с шампанским, которое почтенная публика дегустировала в необычном, но логичном для кино сочетании с попкорном.

В отличие от премьеры фильма «Воздух» Алексея Германа-младшего, которую озарила своим участием тяжелая артиллерия в диапазоне от Ольги Любимовой до Ксении Собчак, звезд первой величины на премьере «Присциллы» не было. Большинство лучей славы и объективов СМИ досталось Андрею Максимову, сыгравшего Желтого в «Слове пацана». Одним из самых колоритных гостей вечера стал актер с голливудским бэкграундом Андрей Батт, дефилировавший среди девушек в берете и с телохранителем. Кроме того, на красной дорожке были замечены рэпер Птаха, звезда "Дома-2" Алена Водонаева, экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин и актер Михаил Тройник, о тайной свадьбе которого на Юлии Пересильд судачили в декабре светские СМИ.

Правда на этот раз вместо Юлии рядом с Тройником кружил программный директор «Художественного» Стас Тыркин, заряжавший пространство вокруг себя радостью и позитивом. Он же выступил с вступительным словом перед началом премьеры, рассказав зрителям, что в Европе фильму Копполы аплодировали семь минут.

«Присцилла» против «Элвиса»

Российские зрители этот рекорд не побили, поскольку в изобилующей яркими красками и красивыми машинами картине Элвис предстал с несколько необычной стороны. Некоторые критики противопоставляют «Присциллу» Копполы «Элвису» База Лурмана с Остином Батлером в главной роли. И здесь можно понять Лизу Марию Пресли, поскольку «Элвис глазами Присциллы» открыл нам совершенно другие грани рок-звезды.

Случайная встреча на вечеринке и внезапная влюбленность короля рок-н-ролла в 14-летнюю Присциллу продолжилась весьма абьюзивными отношениями, практически полным отсутствием физической близости и горами таблеток, которые поглощал Элвис. Вместо любви и страсти к жене в фильме он предпочитал Присцилле книги и заумные беседы, периодически предлагая ей расстаться и бросаясь в нее тяжелыми предметами. В итоге терпение девушки лопнуло и она ушла от Элвиса.

После финальных аккордов картины, в которой было на удивление мало рок-н-ролла, обычные зрители бросились в интернет выяснять, так ли оно было на самом деле. Ну а журналисты с критиками не получили времени на передышку. Ведь уже сегодня в кинотеатре «Октябрь» состоится закрытый показ «Мастера и Маргариты».