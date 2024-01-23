Кинотеатр «Художественный» в Москве проведет ретроспективу итальянских комедий

«Кинотеатр "Художественный" и Итальянский институт культуры в Москве запускают серию показов классических итальянских комедий 50-70-х годов, первый эпизод пройдет с 5 по 9 февраля. Зрители увидят пять кинолент, среди которых картины Пьетро Джерми со Стефанией Сандрелли "Развод по-итальянски" и "Соблазненная и покинутая", роуд-муви Дино Ризи "Обгон", сентиментальная повесть Этторе Сколы "Мы так любили друг друга", а также криминальная комедия Марио Моничелли "Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны" с великолепным Марчелло Мастроянни, столетие которого мы отмечаем в этом году», - рассказали в пресс-службе.