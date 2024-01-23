$87.92-0.0595.83-0.06
Войти в почту

Какие фильмы получили больше всего номинаций на «Оскар-2024»

Американской академии кинематографических искусств и наук назвала номинантов на премию «Оскар-2024». В этот раз больше всех номинаций получил «Оппенгеймер» — картина Кристофера Нолана претендует сразу на 13 наград.

Какие фильмы получили больше всего номинаций на «Оскар-2024»
© Сhampionat.com

На втором месте оказалась картина «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун — 11 номинаций. Замыкают тройку «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо — 10 номинаций.

Какие фильмы получили больше всего номинаций на «Оскар-2024»

«Оппенгеймер» — 13 номинаций

  • Лучший фильм
  • Лучший режиссёр
  • Лучшая мужская роль
  • Лучшая мужская роль второго плана
  • Лучшая женская роль второго плана
  • Лучший адаптированный сценарий
  • Лучший звук
  • Лучший дизайн
  • Лучший дизайн костюмов
  • Лучший саундтрек
  • Лучший грим и причёски
  • Лучший монтаж
  • Лучшая операторская работа.

«Сандэнс 2024»: главные фильмы фестиваля этого года, на которые стоит обратить внимание

«Бедные-несчастные» — 11 номинаций

  • Лучший фильм
  • Лучший режиссёр
  • Лучшая женская роль
  • Лучшая мужская роль второго плана
  • Лучший адаптированный сценарий
  • Лучший дизайн
  • Лучший дизайн костюмов
  • Лучший саундтрек
  • Лучший грим и причёски
  • Лучший монтаж
  • Лучшая операторская работа.

«Убийцы цветочной луны» — 10 номинаций

  • Лучший фильм
  • Лучший режиссёр
  • Лучшая женская роль
  • Лучшая мужская роль второго плана
  • Лучший дизайн
  • Лучший дизайн костюмов
  • Лучшая оригинальная песня
  • Лучший саундтрек
  • Лучший монтаж
  • Лучшая операторская работа.

96-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 10 марта в Лос-Анджелесе.

Ранее «Рамблер» писал о том, почему первая премия Каннского кинофестиваля провалилась.

Фильмы и сериалы
Оскар
Кристофер Нолан
Эмма Стоун
Леонардо ДиКаприо
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости