Какие фильмы получили больше всего номинаций на «Оскар-2024»
Американской академии кинематографических искусств и наук назвала номинантов на премию «Оскар-2024». В этот раз больше всех номинаций получил «Оппенгеймер» — картина Кристофера Нолана претендует сразу на 13 наград.
На втором месте оказалась картина «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун — 11 номинаций. Замыкают тройку «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо — 10 номинаций.
Какие фильмы получили больше всего номинаций на «Оскар-2024»
«Оппенгеймер» — 13 номинаций
- Лучший фильм
- Лучший режиссёр
- Лучшая мужская роль
- Лучшая мужская роль второго плана
- Лучшая женская роль второго плана
- Лучший адаптированный сценарий
- Лучший звук
- Лучший дизайн
- Лучший дизайн костюмов
- Лучший саундтрек
- Лучший грим и причёски
- Лучший монтаж
- Лучшая операторская работа.
«Бедные-несчастные» — 11 номинаций
- Лучший фильм
- Лучший режиссёр
- Лучшая женская роль
- Лучшая мужская роль второго плана
- Лучший адаптированный сценарий
- Лучший дизайн
- Лучший дизайн костюмов
- Лучший саундтрек
- Лучший грим и причёски
- Лучший монтаж
- Лучшая операторская работа.
«Убийцы цветочной луны» — 10 номинаций
- Лучший фильм
- Лучший режиссёр
- Лучшая женская роль
- Лучшая мужская роль второго плана
- Лучший дизайн
- Лучший дизайн костюмов
- Лучшая оригинальная песня
- Лучший саундтрек
- Лучший монтаж
- Лучшая операторская работа.
96-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 10 марта в Лос-Анджелесе.
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