Звезда «Слова пацана» о втором сезоне: «Обсуждается, но точного ответа нет»

Актер Леон Кемстач, сыгравший Пальто в "Слове пацана", заявил об обсуждении второго сезона сериала. Об этом юный артист рассказал в интервью изданию "Сноб".

«На данный момент второй сезон обсуждается на встречах режиссера со сценаристами и продюсерами, но точного ответа пока нет. Поэтому, похоже, про то, будет продолжение или нет, все мы узнаем одновременно», - поделился актер.

В то же время Кемстач отметил, что шоу всем запомнится надолго - независимо от выхода продолжения. По словам звезды, лично для него этот проект всегда будет под номером один. Кемстач также признался, что ставит перед собой цель сняться в Голливуде.

«Но это, конечно, частность, а общая цель - состояться как личность, стать влиятельным человеком, способным оказывать, безусловно, положительное влияние», - отметил он.

До этого актер Лев Зулькарнаев заявил, что мог бы сняться во втором сезоне "Слова пацана". По мнению актера, можно было бы снять продолжение проекта, которое рассказывало бы о переезде казанских бандитов в Москву. Он уточнил, что ничего не знает о возможном продолжении сериала, однако уверен, что материала для сценария хватило бы.