Как снимали любимое кино: «Подкидыш»

Вышедший на экраны в 1940-м году фильм "Подкидыш"— один из тех фильмов, который позднее зрители увидели и в цветной версии. Но и первый, чёрно-белый вариант произвёл большое впечатление на публику. Ведь в те годы кино для детей и о детях снимали крайне редко.

© Incnews.ru

︎ Сценарий "Подкидыша" был написан известной детской поэтессой Агнией Барто и актрисой Риной Зелёной. Две талантливые женщины были подругами, поэтому творческий процесс дался им легко. Однако авторы сценария не учли, что перед началом работы нужно было заключить договор с "Мосфильмом". Из-за этого Барто и Зелёная получили мизерный гонорар, но фильм увидела вся страна — его таки разрешили снять;

Видео дня

︎ Маленькую девочку на роль Наташи искали долго. Нужен был артистичный ребёнок, при этом уже внятно говорящий. Такую малышку Татьяна Лукашевич встретила случайно, придя в кино. Веронике Лебедевой было 4,5 года, девочка уже имела опыт съёмок, поэтому говорила бойко и повышенного внимания к себе не смущалась. Мама Вероники одобрила участие дочки в съёмках фильма, а вот папа отнёсся к этому неоднозначно, поскольку полагал, что кино развращает неокрепшие детские души. Но мама всё-таки оставила режиссёру номер телефона и вскоре малышку пригласили на съёмки. Девочка удивила съёмочную группу, поскольку капризничала, реплики не запоминала. Взрослым актёрам приходилось идти на разные ухищрения, чтобы сделать присутствие маленькой Вероники в кадре органичным и помочь ей настроиться на нужный лад. Позднее, уже взрослая Вероника Лебедева (ставшая Синицыной) с теплотой вспоминала, как Ростислав Плятт, сыгравший холостяка, к которому случайно заходит в гости Наташа, играл с ней и угощал конфетами. А Фаина Раневская обещала подарить девочке куклу;

︎ Кстати, Фаина Георгиевна не горела желанием сниматься в "Подкидыше". Она считала главным делом своей жизни театр, а кинематограф её не привлекал. На съёмки она согласилась только лишь из уважения к Рине Зелёной — они успели сдружиться, пока авторы сценария уговаривали актрису на участие в картине;

︎ Фраза "Муля, не нервируй меня!" придумана Раневской. Она произнесла её, обращаясь к Петру Репнину, который играл её мужа. Фраза понравилась Татьяне Лукашевич и её решили оставить. Да и экранного супруга героини именно тогда решили назвать Мулей — изначально в сценарии он значился под именем Валентин. О том, что Раневскую после выхода фильма на экране все шутливо называли Мулей, актриса говорила неоднократно;

︎ Во времена ВОВ из-за бомбардировок не сохранился первоисточник фильма. Но к счастью, в Госфильмофонде сохранилась копия. Уже в 80-х годах её отреставрировали и удалили из фильма моменты, напоминающие о Сталине. А в теперь уже далёком 2010-м году качество картины было повторно улучшено — её выпустили в цвете.