«Джон Уик 4», «Солтбёрн» и «Стальная хватка» не получили ни одной номинации на «Оскар»
Фильм «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли не получил ни одной номинации на премию американской академии киноискусств и наук «Оскар–2024».
Среди других высокооценённых картин, вышедших за последнее время, в списке претендентов на золотую статуэтку не оказалось также «Солтбёрна», «Стальной хватки» и «Присциллы».
Критики также обратили внимание на то, что в претендентах на лучший анимационный фильм не оказалось мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».
На личные награды в этом году не будут претендовать Марго Робби («Барби») и Леонардо Ди Каприо («Убийцы цветочной луны»). В то же время легендарный композитор Джон Уильямс получил уже 54-ю номинацию на «Оскар».
Ранее «Рамблер» писал о том, какие фильмы получили больше всего номинаций на «Оскар-2024».