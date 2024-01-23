Бизнес по-женски: топ-5 комедийных фильмов и сериалов о деловых женщинах

Вы знали, что СССР был в числе стран-пионеров, что полностью уравняли права мужчин и женщин в трудовом и гражданском праве? Случилось это еще в 1918 году. Для сравнения, Швейцария сделала это лишь в 1971. Но несмотря на то, что уже больше 100 лет бизнесмены и бизнес-леди трудятся на равных, вторые все еще сталкиваются с постоянными предрассудками и стереотипами. Особенно, если лезут в традиционно «мужские» профессии, прямо как три героини нового комедийного сериала «Повышая градус». Про него и другие кинопроекты о женской хитрости и деловой хватке ниже в нашей подборке.

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«Повышая градус», 2024

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В жизни ликеро-водочного завода в провинциальном городке происходят крупные перемены: приезжает новый директор из Москвы и начинает «чистить» старых сотрудников. Под раздачу попадают и три работницы завода в исполнении Ольги Тумайкиной, Анны Уколовой и Катерина Ковальчук. На девушках фактически держится всё производство, но никого это не волнует. Тогда они решают не сдаваться, не влезать в долги, а организовать новый план по созданию собственного производства.

А что, девушки как никто знают технологию, да и вообще весьма талантливые. Остаётся ли вопрос, пустят ли их конкуренты в «мужское» производство и не сдадутся ли секретарша Дина, техник конвейера Ира и молодой технолог Таня под натиском проблем.

«Кафе "Куба"», 2023

Когда-то в девяностые Тамара, в исполнении Марины Федункив, вместе с мужем открыла придорожное кафе «Куба». Правда, партнер по бизнесу и супруг продержался недолго — быстро нашел себе новую жену и бросил дело на бывшую. Тамара не растерялась, к 2003 году, а именно туда нас переносит действие сериала, «Куба» стала местом встреч и сердцем города, бойкая владелица завела себе «крышу» в органах, да и вообще, жизнь кафе развивается лучше некуда. Но тут происходит неожиданное… Тамара выясняет, что скончался бывший муж, а его новая жена Наталья (Мария Смольникова) заявляет свои права на долю в бизнесе, который так долго растила главная героиня.

«Мендельсон», 2023

Да-да, вы правы, в центре сюжета Владимир Мендин, он отец трёх дочек и бывший десантник. Где тут женский бизнес?

Всё дело в том, что в наследство по завещанию умершего генерала герой получает свадебный салон, которых должен защищать от горе родственничков покойного. А управляет салоном Лена — внебрачная дочь генерала — с железным характером и крепкой бизнес-хваткой настоящего предпринимателя. Она уж точно не потерпит в своём салоне мнение какого-то десантника, который может только хуже сделать. Менделю же предстоит найти подход к бизнес-леди и завоевать её доверие.

«ИП Пирогова», 2019 – 2022

Как бы печально это не звучало, но главная героиня Вера в исполнении Елены Подкаминской попадает в обычную для женщины историю: 15 лет она была замужем, не строила карьеру, а занималась домашним хозяйством, особенно хорошо у неё получалось готовить десерты, а потом муж заявил, что уходит, а она остаётся ни с чем.

Спасение для Веры кроется в её хобби. Она отроект своё ИП и превратит умение печь неплохие торты в настоящий заработок. В каждой серии Вере предстоит не только улучшать свои навыки, но и разбираться в тонкостях ведения собственного дела.

«Служебный роман», 1977

Ну, и раз мы начали текст с Советского Союза, логично к нему вернуться. Любимая всеми комедия Эльдара Рязанова показала россиянам, пожалуй, первый экранный образ настоящей карьеристки с железной хваткой Людмилы Прокофьевны. Именно её сердце попытается завоевать Новосельцев, чтобы продвинуться по карьерной службе. Но корыстная цель обернётся настоящей влюбленностью, способной пробудить даже в суровом боссе истинную женщину.

Кстати, чтобы создать образ Людмилы максимально правдоподобно — она думает только о карьере, никакой моды — сотрудникам «Мосфильма» пришлось немало поработать. Привлекли даже оператора картины, его уговорили принести старые дедушкины очки в роговой оправе.