Опубликован новый трейлер сериала «Сегун»
В сети появился новый трейлер мини-сериала в жанре историческая приключенческая драма под названием «Сегун».
Рейтинг ожидания премьеры «Сегуна», которая состоится 27 февраля 2024 года, составляет 99% на Кинопоиске.
Сериал станет второй экранизацией одноименного исторического романа Джеймса Клавелла.
События киноленты развернутся в 1600 году. Главный герой, капитан из Англии Джон Блэкторн, окажется в Японии в разгар междоусобных войн.
Ожидается десять эпизодов.
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