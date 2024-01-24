Опубликован новый трейлер сериала «Сегун»

В сети появился новый трейлер мини-сериала в жанре историческая приключенческая драма под названием «Сегун».

Рейтинг ожидания премьеры «Сегуна», которая состоится 27 февраля 2024 года, составляет 99% на Кинопоиске.

Сериал станет второй экранизацией одноименного исторического романа Джеймса Клавелла.

События киноленты развернутся в 1600 году. Главный герой, капитан из Англии Джон Блэкторн, окажется в Японии в разгар междоусобных войн.