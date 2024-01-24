Съемки фильма «Дэдпул 3» завершились, сообщил Райан Рейнольдс

История о дерзком супергерое с благими намерениями приятно впечатлила зрителей. Совсем скоро свет увидит третья картина о приключениях Дэдпула.

© Кадр из фильма «Дэдпул», 2016

Исполнитель главной роли Райан Рейнольдс сообщил о завершении съемочного процесса картины «Дэдпул 3» у себя в соцсетях.

Райан Рейнольдс/Соцсети

В новой киноленте появится Росомаха в исполнении Хью Джекмана. Ранее актер заявлял, что навсегда оставил персонажа.

«Дэдпул 3» выйдет в мировой прокат 26 июля 2024 года. Дата премьеры в российских кинотеатрах пока неизвестна.