«Мальчик и птица» стал самым кассовым аниме в России

Мультфильм японского аниматора Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» вышел в России в декабре 2023 года. К началу 2024 гола проект заработал более 400 миллионов рублей в российском прокате.

© Кадр из мультфильма «Мальчик и птица», 2023

До аниме Хаяо Миядзаки самым успешным в России аниме был «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”», за который зритель выложил около 132 миллионов рублей. Его россияне смотрели в 2021 году.

Сюжет фильма рассказывает о мальчике-подростке Махито, чья мать погибла во Второй мировой войне. Герой решает во что бы то ни стало проникнуть в мир мертвых и проведать родительницу.