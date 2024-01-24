$88.28+0.3696.17+0.34
Войти в почту

В сети появился трейлер фильма «Квартета И» «Один день в Стамбуле»

В интернете появился трейлер нового фильма от коллектива «Квартет И». На этот раз героев истории занесет в турецкую столицу, где они познакомятся с местными культурой и историей.

В сети появился трейлер фильма «Квартета И» «Один день в Стамбуле»
© Кадр из фильма «О чем говорят мужчины», 2010.

По словам Леонида Бараца, автора сценария, в картине масса шуток, присущих их коллективу. А сюжет во многом схож с тем, что видели зрители в фильмах о разговаривающих мужчинах.

Каким получился фильм «Мастер и Маргарита». Обзор кино

Как и всегда, персонажи картины будут рассуждать о мужчинах своего поколения, об их стремлениях и ошибках.

В СМИ пишут, что сценарий основан на реальных событиях.

Премьера комедии состоится 22 февраля 2024 года.

Ранее «Рамблер» писал о том, какие 4 советских комедиях зрители назвали лучшими.

Фильмы и сериалы
Леонид Барац
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости