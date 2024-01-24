В сети появился трейлер фильма «Квартета И» «Один день в Стамбуле»

В интернете появился трейлер нового фильма от коллектива «Квартет И». На этот раз героев истории занесет в турецкую столицу, где они познакомятся с местными культурой и историей.

© Кадр из фильма «О чем говорят мужчины», 2010.

По словам Леонида Бараца, автора сценария, в картине масса шуток, присущих их коллективу. А сюжет во многом схож с тем, что видели зрители в фильмах о разговаривающих мужчинах.

Как и всегда, персонажи картины будут рассуждать о мужчинах своего поколения, об их стремлениях и ошибках.

В СМИ пишут, что сценарий основан на реальных событиях.

Премьера комедии состоится 22 февраля 2024 года.