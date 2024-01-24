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Режиссер «Пищеблока» снял мюзикл про идеализированные 90-е

На волне успеха мюзикла «Лед» с Александром Петровым режиссеры стали больше внимания уделять жанру музыкальной драмы. Недавно закончились съемки мюзикла Святослава Подгаевского «Подростки», который имеет все шансы полюбиться современному зрителю.

Режиссер «Пищеблока» снял мюзикл про идеализированные 90-е
© РИА Новости

Картина рассказывает об Олеге, который связался с дурной компанией, и девушке Ольге, к которой он неравнодушен. Ситуацию осложняет то, что у второй есть отец-военный, контролирующий каждый ее шаг.

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По словам постановщика, он всегда хотел снять мюзикл. А 90-е, когда и разворачивается действие проекта, ассоциируются у Святослава Подгаевского с расцветом отечественной музыки и субкультур.

Ранее «Рамблер» писал о том, что режиссер фильма «Воздух» высказался о поведении Безрукова на съемках.

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