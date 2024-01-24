Режиссер «Пищеблока» снял мюзикл про идеализированные 90-е

На волне успеха мюзикла «Лед» с Александром Петровым режиссеры стали больше внимания уделять жанру музыкальной драмы. Недавно закончились съемки мюзикла Святослава Подгаевского «Подростки», который имеет все шансы полюбиться современному зрителю.

Картина рассказывает об Олеге, который связался с дурной компанией, и девушке Ольге, к которой он неравнодушен. Ситуацию осложняет то, что у второй есть отец-военный, контролирующий каждый ее шаг.

По словам постановщика, он всегда хотел снять мюзикл. А 90-е, когда и разворачивается действие проекта, ассоциируются у Святослава Подгаевского с расцветом отечественной музыки и субкультур.