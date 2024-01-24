$88.28+0.3696.17+0.34
Войти в почту

Звезда фильма «Детектив Пикачу» поделился неутешительными новостями о продолжении

Картина «Детектив Пикачу» вышла в 2019 году и имела бешеный успех. Вскоре в сети появилась информация о работе над продолжением истории о карманном монстре, расследующем преступления.

Звезда фильма «Детектив Пикачу» поделился неутешительными новостями
© Кадр из фильма «Детектив Пикачу», 2019

Несмотря на хорошие сбора проекта, актеры первой части по сей день не знают, пригласят ли их в новый фильм. Об этом сообщает портал ScreenRant.

«Мальчик и птица» стал самым кассовым аниме в России

Джастис Смит, исполнивший главную роль в оригинальной картине, признался, что его так и не пригласили на съемки второй сиквела. Однако он все еще ждет звонка от продюсеров с предложением работы. Сам артист, по собственному признанию, держит пальцы скрещенными насчет своего возвращения в проект.

Ранее «Рамблер» писал о том, почему «радистка Кэт» бросила Андрея Миронова и карьеру.

Фильмы и сериалы
Джастис Смит
Андрей Миронов
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости