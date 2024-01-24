Звезда фильма «Детектив Пикачу» поделился неутешительными новостями о продолжении
Картина «Детектив Пикачу» вышла в 2019 году и имела бешеный успех. Вскоре в сети появилась информация о работе над продолжением истории о карманном монстре, расследующем преступления.
Несмотря на хорошие сбора проекта, актеры первой части по сей день не знают, пригласят ли их в новый фильм. Об этом сообщает портал ScreenRant.
Джастис Смит, исполнивший главную роль в оригинальной картине, признался, что его так и не пригласили на съемки второй сиквела. Однако он все еще ждет звонка от продюсеров с предложением работы. Сам артист, по собственному признанию, держит пальцы скрещенными насчет своего возвращения в проект.
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