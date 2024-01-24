В сети появился кадр со съемок фильма «Как приручить дракона»

Мультфильм «Как приручить дракона» вышел в 2010 году и настолько понравился зрителям, что получил два продолжения. Вскоре кинематографисты приняли решение снять полнометражный фильм по детской книге.

© Кадр из мультфильма «Как приручить дракона», 2010

Не так давно стало известно, как будет выглядеть исполнитель главной детской роли. Об этом сообщает Сomingsoon.

Известно, что в составе актеров проекта будет Джерард Батлер. А вот главную роль исполнит молодой актер Мэйсон Темз. Именно он сыграет Иккинга. Недавно в сети появился снимок с процесса создания новой картины. Увидеть его можно тут.

Полнометражный фильм увидит свет летом 2025 года. Дата его премьеры в России неизвестна.