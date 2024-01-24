В сети появился кадр со съемок фильма «Как приручить дракона»
Мультфильм «Как приручить дракона» вышел в 2010 году и настолько понравился зрителям, что получил два продолжения. Вскоре кинематографисты приняли решение снять полнометражный фильм по детской книге.
Не так давно стало известно, как будет выглядеть исполнитель главной детской роли. Об этом сообщает Сomingsoon.
Известно, что в составе актеров проекта будет Джерард Батлер. А вот главную роль исполнит молодой актер Мэйсон Темз. Именно он сыграет Иккинга. Недавно в сети появился снимок с процесса создания новой картины. Увидеть его можно тут.
Полнометражный фильм увидит свет летом 2025 года. Дата его премьеры в России неизвестна.
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