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Стартовал российский фэнтези-сериал «Иные» про альтернативный Ленинград 1940-х

25 января на «Кинопоиске» состоялся выход сериала «Иные» — российского фэнтези-шоу, действие которого разворачивается в альтернативных 40-х в Ленинграде.

Стартовал российский фэнтези-сериал «Иные» про альтернативный Ленинград 1940-х
© Championat.com

Проект рассказывает о хрупкой девушке по имени Анна Смолина — она внезапно обнаруживает у себя суперсилу, которую пока не может контролировать. Вскоре оказывается, что таких людей с даром называют «иными», и за героиней начинается охота силами органов госбезопасности.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

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Главные роли в сериале исполнили Ирина Мартыненко («Трезвый водитель», «Блокбастер»), Илья Маланин («Поехавшая», «Полицейский с Рублёвки»), Вольфганг Черни («Последний богатырь», «Красный призрак») и Алексей Серебряков.

В первый сезон сериала войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам. Финал состоится 29 февраля.

Ранее «Рамблер» писал о том, что режиссер «Пищеблока» снял мюзикл про идеализированные 90-е.

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Трезвый водитель
Как приручить дракона
Последний богатырь
Блокбастер
Вольфганг Черни
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