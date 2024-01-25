Во втором сезоне сериала «Соври мне» появится Том Эллис из «Люцифера»

По данным Deadline , актер «Люцифера» Том Эллис станет постоянным участником предстоящего второго сезона сериала «Соври мне» на канале Hulu .

© Кадр из сериала "Люцифер"

Эллис собирается сыграть роль Оливера, которого описывают как «профессора Бэрд-колледжа, чье жестокое отношение к окружающим делает его устрашающим, и не все студенты это ценят. Он женат на профессоре Люси Марианне, но когда один из главных героев сериала начнет искать его одобрение, влияние профессора будет иметь неоднозначные последствия».

Это последний проект, над которым Эллис будет работать вместе с женой и шоураннером Миган Оппенгеймер. Недавно они также начали разработку еще одного сериала на Hulu под названием «Вторая жена», в котором главную роль сыграет Эмма Робертс.

Исполнительными продюсерами выступили Эмма Робертс, Кара Прейсс, Мэтт Матруски, Лора Льюис, Стефани Нунан, Шеннон Гибсон, Сэм Шлайфер и Джонатан Левин.