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Во втором сезоне сериала «Соври мне» появится Том Эллис из «Люцифера»

По данным Deadline , актер «Люцифера» Том Эллис станет постоянным участником предстоящего второго сезона сериала «Соври мне» на канале Hulu .

Во втором сезоне сериала «Соври мне» появится Том Эллис из «Люцифера»
© Кадр из сериала "Люцифер"

Эллис собирается сыграть роль Оливера, которого описывают как «профессора Бэрд-колледжа, чье жестокое отношение к окружающим делает его устрашающим, и не все студенты это ценят. Он женат на профессоре Люси Марианне, но когда один из главных героев сериала начнет искать его одобрение, влияние профессора будет иметь неоднозначные последствия».

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Это последний проект, над которым Эллис будет работать вместе с женой и шоураннером Миган Оппенгеймер. Недавно они также начали разработку еще одного сериала на Hulu под названием «Вторая жена», в котором главную роль сыграет Эмма Робертс.

Исполнительными продюсерами выступили Эмма Робертс, Кара Прейсс, Мэтт Матруски, Лора Льюис, Стефани Нунан, Шеннон Гибсон, Сэм Шлайфер и Джонатан Левин.

Ранее мы рассказывали, что количество заказов на телевизионные сериалы по сценариям США сократилось почти вдвое.

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