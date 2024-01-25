«Успеть снять до 95-го»: Зулькарнаев сделал прогноз о продолжении «Слова пацана»

Российский актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль одного из членов банды «Универсам» по прозвищу Зима в сериале «Слово пацана» в интервью рассказал, какое продолжение проекта он ожидает увидеть. Артист также признался, что после роли он резко получил популярность, к которой был ментально не готов.

Лев Зулькарнаев отметил, что сейчас в любом месте его преследуют фанаты, которые просят автограф или памятную фотографию. По словам актера, он делает все возможное, чтобы пришедшая узнаваемость не «снесла ему голову».

Касательно продолжения сериала «Слово пацана» актер сообщил, что сюжет вполне логично можно было бы переключить на 90-е годы и период рэкета. Об этом Лев Зулькарнаев заявил в рамках YouTube-шоу «Кино в Москве. Бэкстейдж».

«Главное, успеть снять все эти вторые, третьи, четвертые сезоны хронологически — до 95-го года, потому что Зима, как мы видели в титрах, был застрелен в 1995 году. Тогда я не смогу попасть в эти сюжеты», — пояснил в интервью Зелькарнаев.