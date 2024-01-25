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«Успеть снять до 95-го»: Зулькарнаев сделал прогноз о продолжении «Слова пацана»

Российский актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль одного из членов банды «Универсам» по прозвищу Зима в сериале «Слово пацана» в интервью рассказал, какое продолжение проекта он ожидает увидеть. Артист также признался, что после роли он резко получил популярность, к которой был ментально не готов.

Лев Зулькарнаев отметил, что сейчас в любом месте его преследуют фанаты, которые просят автограф или памятную фотографию. По словам актера, он делает все возможное, чтобы пришедшая узнаваемость не «снесла ему голову».

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Касательно продолжения сериала «Слово пацана» актер сообщил, что сюжет вполне логично можно было бы переключить на 90-е годы и период рэкета. Об этом Лев Зулькарнаев заявил в рамках YouTube-шоу «Кино в Москве. Бэкстейдж».

«Главное, успеть снять все эти вторые, третьи, четвертые сезоны хронологически — до 95-го года, потому что Зима, как мы видели в титрах, был застрелен в 1995 году. Тогда я не смогу попасть в эти сюжеты», — пояснил в интервью Зелькарнаев.

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