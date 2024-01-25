Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимут очередной совместный фильм

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон вновь объединятся для производства нового криминального триллера, который выйдет на Netflix. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

© Кадр из фильма "Умница Уилл Хантинг"

Аффлек выступит режиссером фильма «Животные», главную роль в котором исполнит Дэймон. Съемки могут начаться в Лос-Анджелесе уже в марте.

Криминальный триллер, написанный Коннором Макинтайром, рассказывает о кандидате в мэры и его жене, чей сын похищен. Супруги, окруженные множеством врагов, не могут не запачкать руки, чтобы спасти сына.

Лучшие друзья и соратники на протяжении всей жизни, Аффлек и Дэймон работают вместе уже несколько десятилетий. Несколько лет назад они основали Artists Equity — студию, которая стремится в равной мере финансово вознаградить всех участников кинопроизводства.

Первым их фильмом стала нашумевшая драма «air: Большой прыжок» — история о том, как Сонни Ваккаро изменил судьбу nike, подписав контракт с молодым Майклом Джорданом. Аффлек выступил режиссером фильма, а Дэймон сыграл в нем главную роль.

Среди предыдущих режиссерских работ Аффлека — получивший премию «Оскар» фильм «Арго», а также криминальный триллер «Город воров» и другие фильмы.