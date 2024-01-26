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Тимур Бекмамбетов снимет фантастической триллер с Крисом Праттом в главной роли

По информации издания Deadline, российский режиссёр Тимур Бекмамбетов выступит режиссёром фантастического триллера Mercy с Крисом Праттом в главной роли. За производство ленты будет отвечать Amazon MGM Studios.

Тимур Бекмамбетов снимет фантастической триллер с Крисом Праттом в главной роли
© Championat.com

Продюсером ленты выступит Чарльз Ровен, который работал «Оппенгеймером» с Кристофером Ноланом. Съёмочный процесс должен стартовать весной этого года. Тимур Бекмамбетов отметил, что рад вновь поработать с Праттом.

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«Amazon — идеальный партнёр для рассказа этой важной истории о будущем, которому бросает вызов искусственный интеллект. Я рад воссоединиться с Крисом Праттом в этом проекте»

События ленты происходит в ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. В фильме рассказывается о детективе, которого и сыграет Пратт. Этого детектива обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказывать свою невиновность.

Ранее «Рамблер» писал о том, в каком фильме Джулианна Мур и Тильда Суинтон сыграют вместе.

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