Названа дата цифрового релиза фильма со Стэйтемом в главной роли

Ожидается, что новый фильм режиссера Дэвида Эйера с Джейсоном Стэйтемом в главной роли под названием "Пчеловод" станет доступен для просмотра на цифровых платформах 30 января 2024 года. Об этом сообщает издание When to stream.

По сюжету главный герой Адам Клэй поселился в тихом пригороде, нашел себе новое хобби и не распространяется о своем прошлом. У него завязываются теплые приятельские отношения с пожилой соседкой миссис Паркер, которую вскоре обманывают и доводят до самоубийства мошенники. Адам не может оставить этот инцидент без внимания и решает отмстить безжалостным преступникам.