Названа дата цифрового релиза фильма со Стэйтемом в главной роли

Стала известна предполагаемая дата цифрового релиза фильма с Джейсоном Стэйтемом в главной роли
Ожидается, что новый фильм режиссера Дэвида Эйера с Джейсоном Стэйтемом в главной роли под названием "Пчеловод" станет доступен для просмотра на цифровых платформах 30 января 2024 года. Об этом сообщает издание When to stream.
Премьера фильма состоялась в кинотеатрах США 12 января.
Режиссером "Пчеловода" выступил Дэвид Эйер, а за сценарий отвечал Курт Уиммер. В проекте приняли участие Джейсон Стэйтем, Эмми Рэйвер-Лэмпман, Джош Хатчерсон, Бобби Надери, Минни Драйвер, Филисия Рашад и Джереми Айронс.
По сюжету главный герой Адам Клэй поселился в тихом пригороде, нашел себе новое хобби и не распространяется о своем прошлом. У него завязываются теплые приятельские отношения с пожилой соседкой миссис Паркер, которую вскоре обманывают и доводят до самоубийства мошенники. Адам не может оставить этот инцидент без внимания и решает отмстить безжалостным преступникам.
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