$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

Стала известна предполагаемая дата цифрового релиза фильма с Джейсоном Стэйтемом в главной роли

Ожидается, что новый фильм режиссера Дэвида Эйера с Джейсоном Стэйтемом в главной роли под названием "Пчеловод" станет доступен для просмотра на цифровых платформах 30 января 2024 года. Об этом сообщает издание When to stream.

Названа дата цифрового релиза фильма со Стэйтемом в главной роли
© Кадр из фильма

Премьера фильма состоялась в кинотеатрах США 12 января.

Режиссером "Пчеловода" выступил Дэвид Эйер, а за сценарий отвечал Курт Уиммер. В проекте приняли участие Джейсон Стэйтем, Эмми Рэйвер-Лэмпман, Джош Хатчерсон, Бобби Надери, Минни Драйвер, Филисия Рашад и Джереми Айронс.

Режиссер "Идентификации Борна" бойкотирует премьеру своего нового фильма

По сюжету главный герой Адам Клэй поселился в тихом пригороде, нашел себе новое хобби и не распространяется о своем прошлом. У него завязываются теплые приятельские отношения с пожилой соседкой миссис Паркер, которую вскоре обманывают и доводят до самоубийства мошенники. Адам не может оставить этот инцидент без внимания и решает отмстить безжалостным преступникам.

Ранее "Рамблер" рассказывал о впечатлениях Арианы Гранде от съемок в новом мюзикле.

Фильмы и сериалы
Идентификация Борна
Курт Уиммер
Минни Драйвер
Джейсон Стэйтем
Бобби Надери
Дэвид Эйер
Джереми Айронс
Джош Хатчерсон
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости