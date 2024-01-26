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Стали известны детали нового сериала с Кейт Хадсон

Актриса Кейт Хадсон снимается в кино десятки лет, но не надоедает зрителям. А недавно стало известно, что она получила роль в новом проекте Netflix.

Стали известны детали нового фильма с Кейт Хадсон
© Кадр из фильма «Маршалл», 2017

О деталях новой картины с участием Кейт Хадсон пишет Deadline.

Дочь Голди Хоун получила главную роль в безымянном комедийном сериале Netflix про баскетбол. Кроме главной роли, артистка также выступит исполнительным продюсером.

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В новом сериале кинодива сыграет Айлу Гордон, чья семья занимается менеджментом баскетбольных команд. За право управлять одной из них конкурируют ее братья, которые не видят в сестре сильного лидера, постоянно над ней подшучивая. Однако им приходится отойти в сторону после громкого скандала. Решать проблемы приходится единственной женщине в семье, которая горит желанием доказать, что она на многое способна.

Дата выхода картины неизвестна.

Ранее «Рамблер» писал о том, что Крис Пратт снимется в новом фильме Бекмамбетова.

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