Новый фильм Шахназарова «Хитровка. Знак четырех» покажут в США и Бразилии

Новый фильм режиссера, генерального директора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех" с Михаилом Пореченковым и Константином Крюковым в главных ролях покажут в США и Бразилии. Об этом режиссер сообщил в интервью ТАСС в преддверии 100-летнего юбилея "Мосфильма".

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«Да, купили, как ни странно [картину для США]. В марте она должна в Бразилии выйти. В Сербии была премьера», — сказал Шахназаров.

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Премьера фильма "Хитровка. Знак четырех" состоялась в России 18 мая 2023 года. В основу сценария легло реальное историческое событие. В 1902 году Московский Художественный театр берется за постановку пьесы Максима Горького "На дне".Режиссеры и основатели МХТ Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский просят писателя и общественного деятеля Владимира Гиляровского, который хорошо знал московские трущобы Хитровки, провести для труппы МХТ экскурсию в ночлежке.

Уже по сюжету фильма после экскурсии Гиляровский решает отвести Станиславского через трущобы к загадочному индийцу, однако журналист и режиссер находят его убитым. Станиславский и Гиляровский начинают собственное расследование преступления. Главные роли в фильме исполнили Михаил Пореченков, Константин Крюков, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Алексей Вертков и Александр Олешко.

Говоря о творческих планах, Шахназаров рассказал, что сейчас на "Мосфильме" разрабатывают сразу несколько сценариев. При этом гендиректор киностудии не исключил, что в одном из проектов может выступить как режиссер.

«Это совсем разные истории, когда ты работаешь как директор студии, и когда ты режиссер. Хотя для меня 25 лет возглавлять "Мосфильм" - это как делать фильм. Очень длинный и сложный. Исторически времени прошло не так много, но, да, "Мосфильм" - это еще один мой фильм», — заключил Шахназаров.

"Мосфильм" во вторник отметит свое 100-летие. Днем рождения киноконцерна принято считать 30 января 1924 года, когда состоялась премьера первого полнометражного фильма студии "На крыльях ввысь".