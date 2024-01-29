Шахназаров рассказал, сколько фильмов нужно снимать для сохранения кинопроката в России

«Возник очень хороший шанс для российского кино. Потому то действительно закрыт рынок, хотя в него проникают, и довольно активно, иностранные производители. Но все-таки он более открыт сейчас для наших национальных фильмов, чем до введения санкций. Это большой шанс, но мы пока им не воспользовались. Для этого нужно нарастить количество фильмов, а мы их производим очень мало, где-то 120-130 картин. <...> Для такой страны как Россия 300 фильмов в год - это минимум. Франция 400 фильмов игровых производит для театрального проката. Население Франции - чуть больше 60 млн», — сказал он.