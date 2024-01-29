Роль Бегемота в «Мастере и Маргарите» исполнил чемпион мира среди мейн-кунов

Недавно на российские экраны вышел фильм, основанный на культовом произведении Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Роль Кота Бегемота в кинокартине сыграл реальный представитель семейства кошачьих — мейн-кун по кличке Кеша.

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Хозяйка Кеши Екатерина Соловьева рассказала, что ее семилетний питомец с четырех лет принимает участие в разных выставках. Так, в 2018 году кот был удостоен титула лучшего в мире среди своей породы. Кеша получил титул чемпиона.

Когда Екатерина вместе с менй-куном пришли на кинопробы, то были приятно удивлены решением кастинг-директоров. По словам женщины, все были очарованы Кешей. По итогам прослушиваний Кеша был утвержден не только на главную роль Бегемота, но и занял место дублера. Однако он при съемках фильма так и не потребовался, передает ianed.ru.

«После первого съемочного дня стало понятно, что великому актеру Иннокентию дублеры не нужны», — отметила Соловьева Екатерина.

Фильм «Мастер и Маргарита», снятый режиссером Михаилом Локшиным, по мотивам одноименного произведения Михаила Булгакова, возглавил кинопрокат в России и странах СНГ за минувшие выходные. Лента смогла заработать 428 миллионов рублей.

В Москве состоялась премьера экранизации самого мистического романа в истории «Мастер и Маргарита». В новой экранизации сам Ярмольник сыграл доктора Стравинского. Режиссер фильма Михаил Локшин представил свое видение этого знаменитого произведения.