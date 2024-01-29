Надежда Бабкина и Нелли Уварова снялись в сериале про многодетные семьи

«Работать с Ромой - одно удовольствие, - делится Надежда Бабкина. - Тем более, это моя мечта - шагнуть с театральной сцены на съемочную площадку. А уж когда я узнала, что моя героиня - простая деревенская женщина, счастью не было предела. Я сама из деревни, я знаю этих людей, поэтому в кадре старалась не играть, а просто жить. Съемки проходили в Тверской области в настоящей деревне и, более того, в настоящем жилом, а не выстроенном специально доме. Хозяева дома приняли нашу компанию тепло и радушно, как близких родственников, все время были на площадке и за процессом наблюдали с гордостью и любопытством. Моя героиня, по задумке режиссера, должна была спеть что-то под собственный аккомпанемент на баяне. Буквально пару куплетов. Я выбрала песню из 33 куплетов, и, надо признаться, так увлеклась, что пропела их все, несмотря на команду режиссера "стоп". Мне в кадре приходилось и навоз в тачке возить, и в огороде копаться… Но этим меня не напугать - работать руками я с малых лет приучена».