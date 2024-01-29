Надежда Бабкина и Нелли Уварова снялись в сериале про многодетные семьи
Сегодня стала известна дата выхода сериала "Многодетство" режиссеров Романа Самгина и Екатерины Аликиной. Первые две серии семейной комедии "Многодетство" появятся 12 февраля в онлайн-кинотеатре START.
Сегодня же вышел трейлер сериала с Павлом Савинковым, Полиной Лазаревой и Владимиром Гостюхиным, и стало известно, кого в нем сыграет Надежда Бабкина.
Согласно синопсису, семья Герасимовых большая и дружная. Архитектор Павел, отец пятерых детей, мечтает о шестом. Мешает счастью только теснота московской квартиры. Вдохновленный этой болью Павел разрабатывает жилой комплекс для многодетных семей. Идея ЖК "Ковчег" нравится девелоперу, но только как способ привлечь внимание к проекту. Перед Павлом стоит выбор: увеличить свою жилплощадь, обманув таких же, как он, бедолаг, либо пойти на конфликт с очень серьезным человеком. Семья понимает, что не способна на сделки с совестью, продает квартиру и уезжает из города. Они селятся в старом доме, где жили предки Павла, и решают своими руками построить свой "Ковчег".
На одну из ролей - жительницы деревни Завражье, колоритной местной запевалы - режиссер позвал Надежду Бабкину, с которой уже работал в театре "Русская песня" над спектаклями "Калина красная" и "Горько!".
«Работать с Ромой - одно удовольствие, - делится Надежда Бабкина. - Тем более, это моя мечта - шагнуть с театральной сцены на съемочную площадку. А уж когда я узнала, что моя героиня - простая деревенская женщина, счастью не было предела. Я сама из деревни, я знаю этих людей, поэтому в кадре старалась не играть, а просто жить. Съемки проходили в Тверской области в настоящей деревне и, более того, в настоящем жилом, а не выстроенном специально доме. Хозяева дома приняли нашу компанию тепло и радушно, как близких родственников, все время были на площадке и за процессом наблюдали с гордостью и любопытством. Моя героиня, по задумке режиссера, должна была спеть что-то под собственный аккомпанемент на баяне. Буквально пару куплетов. Я выбрала песню из 33 куплетов, и, надо признаться, так увлеклась, что пропела их все, несмотря на команду режиссера "стоп". Мне в кадре приходилось и навоз в тачке возить, и в огороде копаться… Но этим меня не напугать - работать руками я с малых лет приучена».
Актрису Полину Лазареву, продолжательницу известной актерской династии, внучку Светланы Немоляевой и Александра Лазарева старшего, сценарий "Многодетства" тронул своей теплотой, добротой и юмором.
«Это то, чего так сильно не хватает в наше тревожное время, - уверена актриса. - Наш сериал - о многодетной семье, в нем много приключений, трудностей и препятствий, которые герои преодолевают, опираясь на поддержку друг друга. У меня замечательные партнеры, очень талантливые дети, а снимали мы большую часть сцен в потрясающих локациях в Тверской области. Надеюсь, результат нашей работы понравится зрителю и та любовь, которая царила на площадке, отразится на пленке и согреет и детей, и взрослых».
Нелли Уварова, как обещают, удивит зрителя, сыграв комедийную роль провинциального участкового. Сериал снят при поддержке Института развития Интернета.
Ранее «Рамблер» писал о том, сколько фильмов нужно снимать для сохранения кинопроката в России.