«Княжна милосердия»: историческая драма о любви и смелости

1878 год. На исходе Русско-турецкой войны без вести пропадает князь Алексей Раевский (Денис Нурулин), который воюет на Балканском фронте в чине майора.

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Его молодая жена, княгиня Софья (Софья Присс), не верит в гибель князя. Она проходит ускоренные курсы медсестер и отправляется на фронт на его поиски. Преодолев много испытаний, Софья спасает мужа из турецкого плена и вместе с ним возвращается в Россию, но враги Раевского обвиняют его в предательстве родины. Спасти князя от каторги может только Софья. Для этого ей снова, уже в окружении верных друзей, придется отправиться в путешествие на Восток.

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«Наши герои придуманы. Пожалуй, это главный вымысел, на котором основывается игровое кино. Но все, связанное с эпохой, что будет происходить в кадре — достоверно. Ключевые даты в войне, во время которых будут происходить переломные события в судьбе наших героев, участие, в том числе реальных исторических персонажей», — говорит сценарист проекта Юрий Ненев.

Также он поделился тем, что команда уделила особое внимание костюмам героев, чтобы зритель полностью окунулся в атмосферу того времени.

Съемки первого периода проходили зимой в Кисловодске, Пятигорске, а также в Приэльбрусье на высоте 1890 метров над уровнем моря, передвижение в такую погоду возможно только на джипах.

«Основные события Русско-турецкой войны происходили на Балканах, в местах очень похожих на наши Кавказские Минеральные Воды. То есть зритель, не зная, что снимался Кисловодск, будет абсолютно уверен, что это Балканы. Так часто бывает на съёмках, когда выбираются локации, идеально подходящие под сценарий, но это не обязательно те самые места, что описаны в сценарии. Главное — добиться достоверности в кадре. А над сериалом работает одна из лучших команд в нашем кино во главе с режиссером и соавтором сценария Леонидом Григорьевичем Белозоровичем», — добавил Юрий Ненев.

И рассказал, что полгода не читал ничего, кроме исторической литературы, чтобы изучить и лучше прочувствовать ту эпоху.

«В основе телесериала лежит Русско-турецкая война 1877-1878 годов. В сценарии мы опирались на русскую литературу: Лермонтов, Толстой, Достоевский. Нашей задачей было сохранить язык общения людей того времени, их взаимоотношения и, конечно же, быт. Все-таки это совсем другая эпоха. Хотелось бы воссоздать ее настолько, чтобы зритель доверял происходящему на экране»,— делится режиссер Леонид Белозорович.

Из Кисловодска съемочная группа переместилась в Стамбул, а затем и в колоритную деревню на берегу Эгейского моря – Адатепе, где, по сюжету, живут турецкие герои сериала. Завершатся съемки в Санкт-Петербурге.