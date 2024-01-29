«Мосфильм» сообщил о реставрации более 200 своих кинокартин
Уже более 200 кинокартин «Мосфильма» прошли реставрацию, 16 из них – в 2023 году, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна Евгений Долгих.
«Важное направление нашей работы – восстановление фильмотеки, которое идет уже много лет. И в 2023 году нам есть чем гордиться. Если раньше, когда мы только начинали, это было пять–семь картин в год, то в 2023 году мы сделали сразу 16 кинокартин. А всего за это время уже более 200 кинокартин приведено в современное качество изображения и звука», – сказал Долгих.
По его словам, в 2023 году производственно-техническая база «Мосфильма» была задействована в 80 кинопроектах.
«Это полные метры и сериалы, а также 36 телепроектов», – уточнил пресс-секретарь.
В этом году 30 января отмечается 100-летие со дня основания киностудии «Мосфильм».
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