«Мосфильм» сообщил о реставрации более 200 своих кинокартин

«Важное направление нашей работы – восстановление фильмотеки, которое идет уже много лет. И в 2023 году нам есть чем гордиться. Если раньше, когда мы только начинали, это было пять–семь картин в год, то в 2023 году мы сделали сразу 16 кинокартин. А всего за это время уже более 200 кинокартин приведено в современное качество изображения и звука», – сказал Долгих.