Американо-российский режиссер Михаил Локшин представил свою версию фильма по произведению Михаила Булгакова, внеся значительные изменения и дополнения в оригинальный сценарий.

Публицист Анастасия Миронова в колонке для телеканала «360» рассказала о том, как формировалась российская культурная элита, которая часто не соответствует ценностям и взглядам населения, и как эта драма достигла своего пика.

Лента, основанная на романе «Мастер и Маргарита» М.Булгакова, привлекла внимание не только своим сюжетом, но и выбором актеров. В роли Воланда выступил немецкий актер, а дочь отрекшейся от России Юлии Ауг получила роль Геллы, говорит Миронова. Один из главных продюсеров – британско-американский миллиардер Блаватник. А главный актер фильма Евгений Цыганов выразил свое недовольство на премьере, подчеркнув, что ему хочется «побыстрее вернуться домой».

Производство фильма получило значительное финансирование из российского бюджета, в то время как критика охарактеризовала фильм как посредственное фэнтезийное развлекалово, пишет публицистка. Однако даже за первые четыре дня лента собрала чуть более 400 миллионов рублей, и, вероятно, государство потерпит убытки, так как для возврата затраченных средств ей нужно собрать не менее трех миллиардов рублей.

Миронова выдвинула тезис о том, что культурная элита, формирующаяся в России, часто оказывается чуждой населению, поскольку состоит главным образом из лиц, обладающих паспортами других стран. События же вокруг «Мастера и Маргариты» стали кульминацией этой драмы, подчеркнув, что чужеродная культура теперь сталкивается с открытым неприятием со стороны российского общества.