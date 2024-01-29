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Режиссер фильма «‎Бабадук»‎ Дженнифер Кент работает над новым хоррор-сериалом

Режиссер хоррор-фильма под названием "Бабадук" Дженнифер Кент побывала на кинофестивале "Сандэнс" и рассказала, над каким проектом работает сейчас. Ее слова приводит издание IGN.

Режиссер фильма «‎Бабадук»‎ работает над новым хоррор-сериалом
© Кадр из фильма "Бабадук"

По словам Кент, она пишет сценарий для "сериала о сверхъестественных ужасах, действие которого происходит в Ирландии в 1700-х годах". Другими подробностями о будущей киноленте режиссер не поделилась.

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В последние годы Кент принимала участие в производстве фильма ужасов "Соловей" в 2018 году и эпизода сериала "Кабинете редкостей Гильермо дель Торо" в 2022 году.

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