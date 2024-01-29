$89.61+0.0996.98-0.12
Войти в почту

Ким Кардашьян спродюсирует документальный сериал об Элизабет Тейлор

Ким Кардашьян выступит в роли исполнительного продюсера документального сериала о жизнь и карьера культовой актрисы Элизабет Тейлор. Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что производство киноленты запущено по заказу корпорации BBC. Документальный фильм будет состоять из трех серий.

Сериал расскажет о мастерстве и особых техниках оскароносной актрисы театра и кино. Не останутся без внимания и ее интересы вне основной карьеры: выпуск собственной парфюмерной линии, активная борьба со СПИДом, благотворительная деятельность.

Вышел трейлер фильма "Ненормальный"

"Элизабет Тейлор была самой собой, бескомпромиссным бойцом. Она является наглядным примером того, что вы можете продолжать развиваться, меняться и иметь разные главы в своей жизни", – так об актрисе отзывается Ким Кардашьян.

Ранее "Рамблер" рассказывал о новом проекте режиссера фильма "Бабадук".

Фильмы и сериалы
Видео
Элизабет Тейлор
Ким Кардашьян
1
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости