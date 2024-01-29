Ким Кардашьян спродюсирует документальный сериал об Элизабет Тейлор
Ким Кардашьян выступит в роли исполнительного продюсера документального сериала о жизнь и карьера культовой актрисы Элизабет Тейлор. Об этом сообщает издание Variety.
Известно, что производство киноленты запущено по заказу корпорации BBC. Документальный фильм будет состоять из трех серий.
Сериал расскажет о мастерстве и особых техниках оскароносной актрисы театра и кино. Не останутся без внимания и ее интересы вне основной карьеры: выпуск собственной парфюмерной линии, активная борьба со СПИДом, благотворительная деятельность.
"Элизабет Тейлор была самой собой, бескомпромиссным бойцом. Она является наглядным примером того, что вы можете продолжать развиваться, меняться и иметь разные главы в своей жизни", – так об актрисе отзывается Ким Кардашьян.
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