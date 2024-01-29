Работа над сериалом «Разделение» продолжается

Производство сериала «Разделение» возобновилось. Об этом сообщает издание Variety.

© Кадр из сериала "Разделение"

Съемки второго сезона популярного триллера прекратились в мае 2023 года. Теперь, после заключения SAG-AFTRA соглашения с киностудиями, команда проекта воссоединилась для дальнейшей работы над ним.

Доказательством тому служит фотография, опубликованная в социальных сетях Apple TV+. На ней изображены главный герой и камера, которая его снимает.

Соцсети

По сюжету сериала руководство одной компании придумало новый способ контроля повседневной деятельности своих сотрудников. Согласно так называемой «процедуре разделения», рабочие воспоминания отделяются от всех остальных.