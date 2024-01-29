«Форс-мажоры» обошли «Офис» по количеству просмотров

Сериал «Форс-мажоры» с Меган Маркл в главной роли побили ранее принадлежавший «Офису» рекорд по количеству просмотренных минут. Об этом сообщает издание Variety.

© Кадр из сериала "Форс-мажоры"

В 2023 году юридическая драма в просмотрах собрала 57,7 миллиарда минут. Это, в свою очередь, больше, чем 57,1 миллиарда минут просмотров «Офиса» в 2020 году.

Однако при сравнении общей продолжительности двух проектов такой результат легче объяснить. Если «Форс-мажоры» в сумме длятся около 83 часов, то «Офис» – примерно 73 часов.