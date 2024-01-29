Озвучены исполнители главных ролей в новом проекте режиссера «Варкрафта»

Стали известны исполнители главных ролей в новом проекте режиссера «Варкрафта» Дункана Джонса
Актеры Анайрин Барнард, Хейли Этвелл и Джек Лауден возглавят актерский состав нового проекта Дункана Джонса. Об этом сообщает издание Variety.
Речь идет об анимационном фильме под названием Rogue Trooper, съемки которого планируется закончить в 2025 году.
Кинолента основана на одноименном комиксе и рассказывает о 19-лентнем генетически модифицированном пехотинце, который оказывается единственным выжившем в своем отряде. Герой намерен отомстить предателю, отправившего его и сотоварищей на погибель.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что "Форс-мажоры" обошли "Офис" ко количеству просмотренных минут.
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