Озвучены исполнители главных ролей в новом проекте режиссера «Варкрафта»

Актеры Анайрин Барнард, Хейли Этвелл и Джек Лауден возглавят актерский состав нового проекта Дункана Джонса. Об этом сообщает издание Variety.

© globallookpress.com

Речь идет об анимационном фильме под названием Rogue Trooper, съемки которого планируется закончить в 2025 году.

Кинолента основана на одноименном комиксе и рассказывает о 19-лентнем генетически модифицированном пехотинце, который оказывается единственным выжившем в своем отряде. Герой намерен отомстить предателю, отправившего его и сотоварищей на погибель.