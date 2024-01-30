Жесткий, как «Самурай». Михалков рассказал о планах снять фильм

«Думаю о том, как сформулировать концепцию поиска смысла человеком. При этом у меня крутятся в голове четыре сюжета, которые мечтал бы объединить. Это и психологическая драма, и очень жесткий боевик. Жесткий, как "Самурай" Мельвиля (криминальная драма режиссера Жан-Пьера Мельвиля по роману Джоан Маклеод «Ронин». - НСН). Я говорю про кино, которое хотел бы снять, используя то, что уже существует. Просто там есть очень важные темы», — поделился Михалков.