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Шахназаров рассказал, как повысить интерес к российским фильмам

Генеральный директор Киноконцерна "Мосфильм", народный артист России Карен Шахназаров заявил, что для повышения зрительского интереса к государственным картинам нужно понизить цены на билеты. Его слова передает "Парламентская газета".

Шахназаров рассказал, как повысить интерес к российским фильмам
© Gazeta.ru

«Задача государства не прибыль от картины получать, а чтобы зритель ее смотрел. Если вы снижаете цену на билет, то зрителей у вас будет больше. Намного больше, проверено», - подчеркнул кинематографист.

Шахназаров посетовал, что сейчас дорогие билеты в кинотеатры. Однако, признался режиссер, кино в нынешнее время стало доступнее, нежели во времена СССР, так как сегодня есть домашние кинопроекторы, телевизоры и онлайн-платформы.

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«Чтобы обходиться без западной продукции, надо производить не 100-150 фильмов в год, как сейчас, а как минимум 300-350. Надо резко увеличивать кинопроизводство», - подчеркнул режиссер.

29 января Шахназаров признавался, что в настоящее время искусственный интеллект не оказывает серьезного влияния на кинопроизводство, однако в будущем это возможно.

Ранее «Рамблер» писал о том, что в России ждут продолжение сериала «Моя прекрасная няня».

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