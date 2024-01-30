Шахназаров рассказал, как повысить интерес к российским фильмам

Генеральный директор Киноконцерна "Мосфильм", народный артист России Карен Шахназаров заявил, что для повышения зрительского интереса к государственным картинам нужно понизить цены на билеты. Его слова передает "Парламентская газета".

© Gazeta.ru

«Задача государства не прибыль от картины получать, а чтобы зритель ее смотрел. Если вы снижаете цену на билет, то зрителей у вас будет больше. Намного больше, проверено», - подчеркнул кинематографист.

Шахназаров посетовал, что сейчас дорогие билеты в кинотеатры. Однако, признался режиссер, кино в нынешнее время стало доступнее, нежели во времена СССР, так как сегодня есть домашние кинопроекторы, телевизоры и онлайн-платформы.

«Чтобы обходиться без западной продукции, надо производить не 100-150 фильмов в год, как сейчас, а как минимум 300-350. Надо резко увеличивать кинопроизводство», - подчеркнул режиссер.

29 января Шахназаров признавался, что в настоящее время искусственный интеллект не оказывает серьезного влияния на кинопроизводство, однако в будущем это возможно.