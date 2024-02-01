Триллер с Эдом Вествиком назван «самым худшим фильмом на Netflix»

Вышедший прошлым летом триллер о выживании в открытых водах с Эдом Вествиком в главной роли пользователи сети оценили как "самый худший" на платформе Netflix. Об этом сообщает издание The Mirror.

© Кадр из фильма

Сюжет фильма "На глубине страха" следующий. Опытная яхтсменка по имени Наоми отправляется в очередное плавание в Карибское море. В какой-то момент начинается сильный шторм, из-за которого девушка вынужденно отклоняется от маршрута.

По пути ей встречается корабль, потерпевший крушение, с непростым экипажем: спасенные Наоми люди оказываются наркоторговцами и берут ее в плен. А еще они требуют, чтобы девушка добыла им с утонувшего судна ценный груз, о содержании которого несложно догадаться.

Зрители не оценили микс акул, кокаина и Карибов: об этом свидетельствует рейтинг фильма на Rotten Tomatoes и IMDB, составляющий 13% и 4,6 соответственно.

"Плохой сценарий, плохая режиссура, плохой саундтрек, плохой темп, ужасная игра актеров. Компьютерная графика с акулами была единственной приличной вещью в этом тяжелом для просмотра фильме".

"Боже мой, это очень плохо. Актерская игра совершенно несуразная, эффекты дешевые, сюжет ни о чем".

"Никогда раньше не видел такого *ужасного* фильма ужасов об акулах. Скорее, он даже не об акулах, а о том, как дама в красном купальнике добывает наркотики с затонувшего корабля".

"Это, наверное, самый худший фильм на Netflix".