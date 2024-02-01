В сети появился тизер комедийной драмы под названием "Воображаемые друзья", премьера которой запланирована на 16 мая 2024 года.

Сюжет киноленты, как можно догадаться, посвящен общению героев с несуществующими в реальности персонажами. Компанию Райану Рейнольдсу на экране составит Джон Красински, который одновременно является режиссером и сценаристом фильма.