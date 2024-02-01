Опубликован тизер драмы «Воображаемые друзья» с Районом Рейнольдсом и Джоном Красински
В сети появился тизер комедийной драмы под названием "Воображаемые друзья", премьера которой запланирована на 16 мая 2024 года.
Сюжет киноленты, как можно догадаться, посвящен общению героев с несуществующими в реальности персонажами. Компанию Райану Рейнольдсу на экране составит Джон Красински, который одновременно является режиссером и сценаристом фильма.
В работе над проектом также приняли участие Кэйли Флеминг, Стив Карелл, звезда сериала "Дрянь" Фиби Уоллер-Бридж, Луис Госсет мл., супруга Красински Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Майя Рудольф и Джон Стюарт.
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