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Опубликован тизер драмы «Воображаемые друзья» с Районом Рейнольдсом и Джоном Красински

В сети появился тизер комедийной драмы под названием "Воображаемые друзья", премьера которой запланирована на 16 мая 2024 года.

Сюжет киноленты, как можно догадаться, посвящен общению героев с несуществующими в реальности персонажами. Компанию Райану Рейнольдсу на экране составит Джон Красински, который одновременно является режиссером и сценаристом фильма.

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В работе над проектом также приняли участие Кэйли Флеминг, Стив Карелл, звезда сериала "Дрянь" Фиби Уоллер-Бридж, Луис Госсет мл., супруга Красински Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Майя Рудольф и Джон Стюарт.

Ранее "Рамблер" рассказывал о фильме, который зрители назвали "самым худшим на Netflix".

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