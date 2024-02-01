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Донни Йен сыграет главную роль в перезапуске классического сериала «Кунг-фу»

Компания 87North, занимающаяся производством и дизайном боевиков Дэвида Лейтча и Келли МакКормик, готовится перезапустить классический вестерн-сериал о боевых искусствах "Кунг-фу". Как сообщает издание Joblo, главную роль в нем исполнит актер Донни Йен.

Донни Йен сыграет главную роль в перезапуске сериала «Кунг-фу»
© globallookpress.com

В пресс-релизе не раскрывается, действительно ли Йен перевоплотится в главного персонажа, однако Joblo "это кажется очевидным".

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У Йена одно из самых выдающихся резюме в истории кино в части проектов, связанных с боевыми искусствами: он исполнял главные роли в фильмах "Железная обезьяна", "Однажды в Китае 2", "Ип Ман", "Джон Уик 4" и многих других.

Ранее были представлены полный актерский состав и напряженный тизер сериала "Вероника".

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