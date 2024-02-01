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Российская комедия «Я — медведь» вышла в широкий прокат

27 января в кинотеатре Синема Парк прошла премьера семейной комедии «Я — медведь». Главные роли исполнили Агата Муцениеце и Никита Кологривый.

Российская комедия «Я — медведь» вышла в широкий прокат
© Кадр из фильма «Я — медведь»
Пресс-служба

Фильм рассказывает о семье Ковалевых, которая получает надежду на новую жизнь благодаря случайно найденному медвежонку. Папа — бывший тренер, который потерял карьеру из-за травмы, маме новый образ жизни дается с большим трудом. Дочь справляется с кризисом переходного возраста, а младший сын не может завести друзей ни в школе, ни во дворе.

Им предстоит справиться с переменами, научиться поддерживать друг друга и по-настоящему стать одной командой, чтобы получить шанс на новую жизнь.

Зрители пришли оценить комедию о необычном питомце вместе с семьями. Среди звездных гостей премьеру посетили Дмитрий Дюжев, Дмитрий Чеботарев и Елизавета Климова, Анна Цуканова Котт с детьми, Анфиса Чехова с сыном, Владимир Левкин с семьей.

В широкий прокат комедия «Я — медведь» вышла с 1 февраля.

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