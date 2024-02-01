Российская комедия «Я — медведь» вышла в широкий прокат

Фильм рассказывает о семье Ковалевых, которая получает надежду на новую жизнь благодаря случайно найденному медвежонку. Папа — бывший тренер, который потерял карьеру из-за травмы, маме новый образ жизни дается с большим трудом. Дочь справляется с кризисом переходного возраста, а младший сын не может завести друзей ни в школе, ни во дворе.