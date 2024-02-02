Франческа Слоан рассказала о новых образах «Мистера и миссис Смит»

Сценаристка нового сериала "Мистер и миссис Смит" Франческа Слоун в интервью Hollywood Reporter поделилась подробностями о новом проекте.

© Кадр из сериала "Мистер и миссис Смит"

Когда появилась новость о работе над ремейком, фанаты экшен-триллера 2005 года задались вопросами в духе "зачем это нужно" и "что нового покажет сериал"?

Во-первых, по сюжету главным героям поручено притворяться замужней парой, а до назначения на новое дело они в принципе не были знакомы.

Во-вторых, как объяснила сама Слоун, благодаря которой фактически и было запущено производство истории о новых мистере и миссис Смит, в приоритете динамика отношений персонажей, которые постепенно начинают испытывать чувства друг к другу.

Помимо этого, в сериале будет уделено внимание "абсурдным и зачастую сюрреалистическим параллелям в шпионаже и убийствах".

"Во мне всегда будет немного этого панка… той непослушной стороны, которая с нетерпением ждет возможности добиться большого успеха", – приводятся слова Франчески.