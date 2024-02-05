Amazon потратил на производство контента 18,9 миллиарда долларов в 2023 году

В 2022 году на создание кинокартин было потрачено 16,6 миллиардов долларов, пишет “Кинопоиск”.

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Сообщается, что в ближайшее время компания не собирается менять свою стратегию. Amazon продолжит поддерживать эксклюзивный контент, который выходит на стриминговой платформе Prime Video. Компания планирует продолжить финансирование таких проектов, как “Властелин колец: Кольца власти”, “Ричер”, “Мистер и миссис Смит” и “Цитадель”.

В отличие от Amazon, Netflix и Disney, наоборот, сократили свои расходы на кинопроизводство. Произошло это после забастовок актеров в Голливуде.