Четвертый сезон «Ганнибала» может получить продолжение

Ни для кого не секрет, что все мы, кто был частью актерского состава, хотят вернуться. Рано или поздно это должно произойти, потому что мы не становимся моложе, верно? Но сама история может меняться, в ней может быть такой пробел, и это нормально. Нам нравится это шоу, и, похоже, оно нравится многим другим людям.