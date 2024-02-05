Четвертый сезон «Ганнибала» может получить продолжение
Во время недавнего интервью Business Insider, посвященного его исторической эпопее «Земля обетованная», Миккельсена спросили о шансах на возрождение четвертого сезона «Ганнибала».
Звезда подтвердила, что у Фуллера «есть несколько идей », но актер отказался раскрывать подробности на случай, если проект наконец сдвинется с мертвой точки.
Ни для кого не секрет, что все мы, кто был частью актерского состава, хотят вернуться. Рано или поздно это должно произойти, потому что мы не становимся моложе, верно? Но сама история может меняться, в ней может быть такой пробел, и это нормально. Нам нравится это шоу, и, похоже, оно нравится многим другим людям.
Миккельсен и Фуллер с наибольшим энтузиазмом относились к возможности появления четвертого сезона «Ганнибала», даже несмотря на то, что прошло много времени с тех пор, как сериал подошел к концу.
Создатель сериала, в частности, усердно работал над возобновлением кинокартины, при этом Миккельсен ранее указывал, что Фуллер стремился приобрести права на «Молчание ягнят» Харриса , чтобы развивать его как часть мира сериала.
Ранее мы рассказывали, что работа над сериалом «Разделение» продолжается.