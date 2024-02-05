Тони Коллетт сыграет главную роль в комедии «Французская погоня» режиссера «Сумерек»

Тони Коллетт сыграет главную роль в комедии «Французская погоня», основанной на французском хите «Антуанетта в Севеннах» режиссера «Сумерек» Кэтрин Хардвик. HanWay Films продает права на распространение по всему миру и выведет проект на европейский кинорынок в Берлине.

© Кадр из фильма

Фильм, съемки которого начнутся в конце весны, станет третьим творческим союзом между Коллетт, Хардвик и Кристофером Саймоном, который продюсирует фильм через New Sparta Productions вместе с Коллетт и ее продюсерской компанией Vocab Films. Ранее все трое работали вместе над картинами «Уже скучаю по тебе» с Дрю Берримор и, совсем недавно, над «Мама Мафия».

«Французская погоня» описывается как трогательная и причудливая история о свободолюбивой женщине, которая ищет любви только для того, чтобы отправиться в удивительное путешествие самопознания. Коллетт сыграет Зои Тернер, нестандартную и энергичную британскую учительницу рисования, которая по уши влюблена в своего собратья-бунтаря Жана-Луи. Но когда их планы на романтическое путешествие рушатся, ее сердце разбивается.

Как говорится в синопсисе к фильму:

«Зоя отправляется в смелую погоню за Жаном-Луи в живописных Севеннах глубоко на юге Франции. В сопровождении решительного осла Наполеона Зоя сталкивается с нелепостями и трудностями своего путешествия. По пути они встречают новых друзей и опасности, которые сближают их, побуждая Зою пересмотреть свои приоритеты, сделать правильный жизненный выбор и заново открыть для себя радость жизни».

Сценарий на английском языке был адаптирован и написан сценаристом, номинированным на премию BAFTA, Оливией Хетрид.