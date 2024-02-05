Отреставрированную «Ностальгию» Андрея Тарковского выпустят в кинотеатрах США

С 21 февраля кинокомпания Kino Lorber выпускает в кинотеатрах США отреставрированную версию картины Андрея Тарковского «Ностальгия» в разрешении 4K.

После этого картина станет доступна в сети.

Для иностранного зрителя режиссер Андрей Тарковский пояснил, что в русском языке слово "ностальгия" передает "любовь к родине и тоску, возникающую вдали от нее".

Эта изнурительная форма тоски по дому воплощена в фильме в образе Андрея (Олег Янковский), русского интеллектуала, проводящего исследования в Италии. Он становится одержим "боттичеллиевской красотой" своей переводчицы Евгении (Домициана Джордано) и увлекается апокалиптическими бреднями городского сумасшедшего по имени Доменико (Эрланд Джозефсон)

"Недавно восстановленная в формате 4K с оригинального негатива камеры кинолента «Ностальгия» представляет собой мистическое и загадочное столкновение Востока и Запада, снятое с тактильной красотой, которую может обеспечить только Тарковский", — говорится в релизе компании.

Как писал Дж. Хоберман, «Ностальгия – это не столько фильм, сколько место, где можно обитать в течение двух часов».