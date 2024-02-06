«Слово пацана» получил больше всех номинаций премии АПКиТ
Недавно Ассоциация продюсеров кино и телевидения составила шорт-лист номинантов XI премии. На профессиональный приз претендуют 34 проекта, лидером среди них стал сериал «Слово пацана: кровь на асфальте». Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».
Проект Жоры Крыжовникова представлен в 15 номинациях. В их числе:
- Лучший онлайн-сериал;
- Лучшая сценарная работа;
- Лучшая оригинальная музыка к сериалу;
- Лучшая работа художника-постановщика;
- Лучшая работа художника по костюмам;
- Лучшая работа режиссера монтажа;
- Лучшая работа кастинг-директора;
- Лучший актер сериала;
- Лучшая актриса сериала;
- Лучший актер второго плана в сериале;
- Лучшая актриса второго плана в сериале.
Торжественная церемония вручения премии АПКиТ состоится 24 марта.
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