«Слово пацана» получил больше всех номинаций премии АПКиТ

Недавно Ассоциация продюсеров кино и телевидения составила шорт-лист номинантов XI премии. На профессиональный приз претендуют 34 проекта, лидером среди них стал сериал «Слово пацана: кровь на асфальте». Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».