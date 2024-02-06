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«Слово пацана» получил больше всех номинаций премии АПКиТ

Недавно Ассоциация продюсеров кино и телевидения составила шорт-лист номинантов XI премии. На профессиональный приз претендуют 34 проекта, лидером среди них стал сериал «Слово пацана: кровь на асфальте». Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

«Слово пацана» получил больше всех номинаций премии АПКиТ
© Кадр из сериала «Слово пацана: кровь на асфальте», 2023

Проект Жоры Крыжовникова представлен в 15 номинациях. В их числе:

Сериал «Мистер и миссис Смит». Почему он оказался лучше блокбастера с Питтом и Джоли?

  • Лучший онлайн-сериал;
  • Лучшая сценарная работа;
  • Лучшая оригинальная музыка к сериалу;
  • Лучшая работа художника-постановщика;
  • Лучшая работа художника по костюмам;
  • Лучшая работа режиссера монтажа;
  • Лучшая работа кастинг-директора;
  • Лучший актер сериала;
  • Лучшая актриса сериала;
  • Лучший актер второго плана в сериале;
  • Лучшая актриса второго плана в сериале.

Торжественная церемония вручения премии АПКиТ состоится 24 марта.

Ранее «Рамблер» писал о том, как создавались культовые песни из кино.

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