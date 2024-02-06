Максим Аверин объяснил популярность сериалов про врачей и полицейских

Кинематограф помнит массу успешных фильмов и сериалов про медиков и представителей правопорядка. Однако для многих по сей день остается тайной, почему подобные проекты настолько востребованы среди зрителей.

О том, почему сериалы про врачей и полицейских так любимы зрителями, актер Максим Аверин, рассказал в интервью «РИА Новостям».

Максим Аверин известен по таким проектам, как «Глухарь» и «Склифосовский». Последний рассказывает о буднях медперсонала российской больницы. Артист предположил, что у популярности историй о бюджетниках есть простое объяснение.

«Эти профессии ближе к народу. Все идет от "Дяди Степы" и "Доктора Айболита". К тому же врачи ассоциируются с надеждой», — считает артист.

Сегодня на телевидении идет уже 11-й сезон сериала «Склифосовский». По признанию артиста, ему не наскучила эта роль даже спустя более чем десяток лет. А все потому что исполнять ее интересно.